Krieg im Nahen Osten: Weiter Turbulenzen am Ölmarkt - Ist der Anstieg zu bremsen?

Worauf kommt es bei der Entwicklung der Ölpreise besonders an?

Entscheidend ist vor allem eines: Wie lange wird der Transport von Rohöl aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die Straße von Hormus blockiert sein. "Je länger die Straße geschlossen bleibt, desto mehr Produktion dürfte in der Region heruntergefahren werden müssen", heißt es in einer Einschätzung vom Bankhaus Metzler. "Solange kein Öl durch die Straße von Hormus transportiert wird, werden die Ölpreise weiter steigen", sagte Rohstoffexperte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Bank ING.



Allerdings gibt es derzeit keine Anzeichen für ein schnelles Ende des Kriegs im Nahen Osten und den damit verbundenen Beeinträchtigungen der Lieferung von Energierohstoffen. Mit jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der vom Iran eine bedingungslose Kapitulation gefordert hatte, und mit der Ernennung des Hardliners Modschtaba Chamenei zum neuen iranischen Führer "nehmen die Risiken für ein längeres Andauern weiter zu", heißt es in einer Analyse der Dekabank.