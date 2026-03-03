Krieg im Nahen Osten: Israel schickt weitere Soldaten in den Südlibanon

Tel Aviv/Beirut - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge weitere Bodentruppen in den Südlibanon geschickt. "Ich möchte betonen, dass es sich hierbei nicht um ein Manöver, eine Bodenoffensive oder Ähnliches handelt. Es ist eine taktische Maßnahme, um Angriffe der Hisbollah zu verhindern", sagte Militärsprecher Nadav Schoschani. "Es besteht die reale Möglichkeit, dass sie ihre Einsätze gegen uns ausweiten." Wie viele Soldaten Israel im Nachbarland in der Nähe zur israelischen Grenze positioniert hat, wollte der Sprecher nicht sagen.