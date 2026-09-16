Krieg im Nahen Osten: Irans Außenminister macht sich über US-Verluste lustig

Teheran/Washington - Der Munitionsmangel des US-Militärs und die Verluste im Krieg gegen den Iran sind von der Führung in Teheran mit reichlich Spott quittiert worden. Hunderte US-Militäreinrichtungen in der Region seien "in Stücke geschossen" worden, Dutzende US-Flugzeuge verbrannt, höhnte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform x. Er bezog sich dabei auf Angaben des US-Verteidigungsministeriums. Die Behauptung, der Iran sei wehrlos, sei nichts als "Fiktion", schrieb Araghtschi.