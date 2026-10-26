Krieg im Gazastreifen Kugel im Kopf - Deutsche Ärzte behandeln Patienten aus Gaza

Mediziner Mohr hat sich wie seine Kollegen für den ehrenamtlichen Einsatz freigenommen. "Die westliche Welt tut nicht genug gegen diese Krise und auch Deutschland könnte mehr tun", sagt der 61-Jährige.

Tanzen war Ahmeds Leidenschaft

Im Patientenzimmer zeigt Ahmeds Vater Videos vergangener Zeiten. Da sprang sein Sohn noch über die Bühnen im Gazastreifen. Als Ahmed den Ton der Videos hört, lächelt er. Palästinensische Volkstänze seien seine große Leidenschaft gewesen. Jetzt sitzt er im Rollstuhl und kann kaum sprechen.

Trotzdem versucht sein Vater beständig, Optimismus am Krankenbett zu verbreiten. Auch wenn der 50-Jährige verzweifelt scheint, sobald er sich vom Krankenbett seines Sohnes abwendet. Seine fünf anderen Kinder und seine Frau lebten im Gazastreifen in einem Zelt - und der Winter komme.

"Wir hoffen, dass der Krieg vorbei ist und Frieden herrscht, wenn wir nach Gaza zurückkehren, damit wir unser normales Leben wieder aufnehmen können", sagt Ahmeds Vater. Vor dem Krieg habe er an einem zentralen Platz in der im südlichen Teil des Küstenstreifens gelegenen Stadt Rafah ein Café und Süßwarengeschäft betrieben. "Aber das ist alles zerstört."