Wie ist die Reaktion in der Ukraine?

In der Ukraine ist das Entsetzen über Trump groß. Der russische Drohnen- und Raketenbeschuss seit August hat viele zivile Opfer gefordert. Das ukrainische Energiesystem ist angeschlagen, noch ehe der Winter begonnen hat. Nicht der Wille zum Widerstand, aber die Mittel schwinden.

"Trump stoppt Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht. Trump hilft Putin zu siegen", schrieb die Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk auf X. "Glauben Sie wirklich, dass der Tod von Millionen Menschen und der Verlust der Unabhängigkeit der Ukraine in Ihrem nationalen Interesse liegt?", fragte sie die Amerikaner.

Auch Selenskyj gibt dieser Tage die Zurückhaltung auf, mit der er sonst auf Trump reagiert hat. Das Aussetzen der geplanten neuen Sanktionen scheine ihm falsch, sagte er. "Es hilft eindeutig nur den Russen." Zugleich betonte er, jederzeit weiter zu Gesprächen mit den USA bereit zu sein.

Wo ist die Ukraine militärisch von den USA abhängig?

Ohne Unterstützung der USA wird es für die Verteidiger der Ukraine an vielen Stellen schwierig. Europa kann Ausfälle kaum ersetzen.

Aufklärungsdaten: Die USA liefern ukrainischen Verlautbarungen zufolge Daten über mögliche russische Angriffe, beispielsweise über den Start von Kampfjets oder Vorbereitungen auf Raketenstarts. Auch Informationen, die für ukrainische Gegenangriffe wichtig sind, werden übermittelt: russische Truppenbewegungen, Kommandozentralen, Positionen der Flugabwehr. Zum Teil stammen solche Daten mittlerweile auch aus Europa, zumindest Frankreich nimmt dies für sich in Anspruch.

Starlink: Die ukrainische Armee kommuniziert in großen Teilen über Satelliteninternet von SpaceX. Mit solchen Verbindungen werden auch Drohnen gesteuert, um russische Kampfdrohnen abzufangen oder Militärziele in den besetzten Gebieten anzugreifen. Derzeit hält die ukrainische Armee den Vormarsch der Russen in Schach. Ein Verlust der Kommunikation bedroht die Front. Europa kann hier nicht einspringen.

Flugabwehr: Das US-Flugabwehrsystem Patriot gilt als bester Schutz vor Russlands ballistischen Raketen. Doch die PAC-Flugkörper dafür sind knapp. Die USA liefern nur wenig. Unterstützer wie Deutschland geben der Ukraine Munition aus eigenen Arsenalen weiter oder versuchen, bei anderen Armeen stückweise die Raketen aufzutreiben.

Waffenkäufe in den USA: Unter Trump leisten die USA keine Militärhilfe mehr, doch Nato-Staaten kaufen im sogenannten PURL-Programm US-Waffen für die Ukraine. Dieses Programm läuft, aber Trump könnte sich auch hier umentscheiden.

Wie sieht die Fortsetzung des Kriegs für Moskau aus?

Für Putin wird das Kriegführen einfacher: Trump macht keinen Druck, Sanktionen bröckeln, Einnahmen aus dem Diesel-Export fließen in die Kriegskasse. Nach lange gespannten Beziehungen winkt eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit, wie der zuständige Kreml-Beauftragte Kirill Dmitrijew mitteilte.

An seinem grundsätzlichen Kriegsziel, die Ukraine zu unterwerfen, hält der Kreml fest. Putin gehe davon aus, dass sein Land den längeren Atem habe, sagte der Regierungsgegner und frühere Ölmagnat Michail Chodorkowski vergangene Woche in Berlin. Die russische Bevölkerung werde trotz vieler toter Soldaten noch einige Zeit nicht gegen den Krieg aufbegehren. Und die europäische Unterstützung könnte wankend werden, zum Beispiel durch einen Wahlsieg der Rechten 2027 in Frankreich.