Kindern wird Kriegspropaganda aufgezwungen

Das UN-Menschenrechtsbüro prangert zudem an, dass ukrainische Kinder in den besetzten Gebieten russischer Kriegspropaganda ausgesetzt würden. In den Schulen und Jugendgruppen finde militärisch-patriotisches Training statt. Das verstoße gegen die Pflicht einer Besatzungsmacht, das Bildungswesen und die Kultur der Bevölkerung zu respektieren.