Krieg gegen die Ukraine: SPD will Schuldenbremse für Ukraine-Hilfe aussetzen

Auch Union will neue Milliarden-Hilfen

Auch die Union hat sich für neue Milliarden-Hilfen noch vor der Wahl ausgesprochen. "Wir sind bereit, aber der Kanzler muss schon wissen, was er will", hatte der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin" gesagt. Zur Finanzierung gibt es aber noch keine klare Aussage der CDU/CSU.