Krieg gegen die Ukraine Drohnenalarm in Kiew – Leben zwischen Angst und Alltag

Osthälfte der Stadt oft abgeschnitten

Die Dauergefahr durch Drohnen bringt auch Verkehrschaos und trennt Kiew in zwei Teile. Die Hälfte der drei Millionen Einwohner lebt in Hochhausvierteln auf dem Ostufer des Dnipro, gearbeitet wird zumeist auf dem Westufer. Der Schriftsteller Andrej Kurkow ("Picknick auf dem Eis") schilderte, wie er unlängst weder mit Metro noch mit Bus oder Auto über die Brücken von Ost nach West kam. Während er wartete, sei 100 Meter entfernt eine Drohne eingeschlagen, schrieb er in der "Kyiv Post". Immerhin darf nun eine von zwei U-Bahnlinien auch bei gelbem Alarm über den Dnipro fahren.

Bei aller Gefahr: Es gibt noch die schönen Momente in der großen Stadt – ein letzter Sonnentag am Fluss, ein gemütlicher Bummel, ein Besuch im Restaurant. Viele Menschen versuchen, solche Gelegenheiten zu nutzen. "Man kann seine Tage nicht im Schutzraum verbringen, man käme jetzt gar nicht mehr raus", schreibt der Journalist Illja Ponomarenko auf X. "Das Leben in Kiew geht weiter ungeachtet dessen, was Russland will."

Wie schlimm wird der kommende Winter?

Trotzdem geht in diesen Septembertagen die Furcht vor einem noch schlimmeren Winter um. Im vergangenen Januar zerschoss Russland die Kiewer Energieversorgung. Hunderttausende Menschen saßen wochenlang bei strengem Frost fast im Dunkeln und froren. Die Stadtverwaltung meldet, das Heizsystem sei bereit. Kleine dezentrale Kraftwerke seien gebaut worden.

Was aber, wenn diesmal noch mehr zusammenkommt: Treffer auf Kraft- und Umspannwerke, kaum Möglichkeiten der Abwehr, dazu Probleme bei Benzin, Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten? Vor einem "verheerenden Kriegswinter" für die Zivilbevölkerung warnen Hilfswerke wie die deutsche Diakonie.

"Ich mag gar nicht darüber nachdenken", sagt eine zweite Händlerin auf dem Bücherbasar Petriwka. Zuversicht gibt ihr nur, dass sie und ihre ukrainischen Landsleute an Härten gewöhnt seien und improvisieren könnten. "Hier ist es eigentlich noch nie gut gewesen." Aufgeben will sie nicht, sehnt sich aber nach einem Ende des Krieges: "Es wäre gut, wenn die da oben sich schnell etwas einfallen lassen."