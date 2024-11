Rom - Die Gruppe sieben westlicher Industrienationen (G7) hat nach bald 1.000 Tagen Krieg in der Ukraine dem von Russland angegriffenen Land anhaltende Hilfe zugesichert. In einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es: "Wir bekräftigen unsere entschlossene Unterstützung für die Ukraine so lange wie nötig." Russland wird als "einziges Hindernis für einen gerechten und dauerhaften Frieden" gebrandmarkt.