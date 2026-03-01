Krieg Deutsche Sorgen und Erwartungen nach Nahost-Eskalation

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte, die Gedanken seien bei den Menschen im Iran, die einen "absolut berechtigten Wunsch nach einem Ende des Regimes und ein Recht auf ein Leben in Sicherheit und Freiheit" hätten. "Und bei den Menschen in Israel, deren Sicherheit durch das iranische Regime existenziell bedroht wird." Dröge machte zugleich deutlich, dass es für die Intervention der USA und Israels kein völkerrechtliches Mandat gebe. Außenminister Johann Wadephul (CDU) sagte auf die Frage, ob das Vorgehen dem Völkerrecht entspreche, im ZDF: "Das werden wir sicherlich auch zu beurteilen haben, wenn wir alle Informationen haben."