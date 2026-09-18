Krieg am Roten Meer Nach der Blitzoffensive – Wer sind die Huthi?

"Die Huthis haben vor allem deshalb Erfolg, weil ihre Gegner zu zerstritten sind und konstant unter ihren Möglichkeiten bleiben", sagt Brandt. Die international anerkannte Regierung sei schwach, von internen Machtkämpfen geplagt und nicht in der Lage, eine glaubwürdige Alternative zur Huthi-Herrschaft zu bieten.

Wie eng ist die Verbindung zum Iran?

Obwohl sich die Bekenntnisse der Zaiditen und der sogenannten Zwölferschia des Iran in vielen Bereichen unterscheiden, sehen sich die Huthi und die Islamische Republik Iran als schiitische Verbündete. Die Huthi gehören zur sogenannten "Achse des Widerstands", mit der Teheran versucht, seine Macht in der Region auszubauen. Das Verhältnis bezeichnet Brandt auch als Win-win-Situation, in der die Huthi von iranischen Waffen und Know-how und die Iraner von den Huthi-Aktionen im Roten Meer profitieren. Die Huthi würden jedoch niemals ihre eigenen Ziele der Solidarität mit Teheran unterordnen, schränkt die Expertin ein.