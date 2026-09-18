Krieg am Roten Meer: Italienischer Eurofighter in Saudi-Arabien beschädigt

Die Luftangriffe, von denen auch ein weiterer Stützpunkt und eine Ölanlage betroffen waren, gehen auf das Konto der Huthi-Miliz im Nachbarland Jemen. Saudi-Arabiens Luftwaffe fliegt aktuell Kampfeinsätze auf Ziele im Jemen, um die dortige Regierung im Kampf gegen die schiitische Miliz zu unterstützen. In einer Blitzoffensive hatten die Huthis vergangene Woche die gesamte Rotmeerküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht. Italien beteiligt sich in der Region an verschiedenen internationalen Einsätzen.