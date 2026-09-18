Rom - Bei Luftangriffen auf einen Militärstützpunkt in Saudi-Arabien ist am Boden ein Kampfflugzeug der italienischen Armee schwer beschädigt worden. Der Eurofighter vom Typ F-2000 war nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Rom innerhalb des saudischen Stützpunkts Ta'if in einem abgelegenen Bereich abgestellt. Verletzt worden sei niemand. "Es gibt keine weiteren Schäden an Fahrzeugen oder Infrastruktur, die von unserem Personal genutzt werden", berichtete Verteidigungsminister Guido Crosetto.
Krieg am Roten Meer Italienischer Eurofighter in Saudi-Arabien beschädigt
dpa 18.09.2026 - 12:20 Uhr