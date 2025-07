Das Konzert am Samstagabend in der Kreuzkirche auf dem Ilmenauer Friedhof innerhalb der „Kleinen Reihe“ mit Klaus Wegener (Saxofone) und Stefan Nagler (Orgel) war angekündigt als „Interpretationen und Improvisationen über Choräle von Martin Luther“. Und so sollte es dann in fast zwei Stunden Konzert (mit Pause) auch werden. Wer erwartete, dass sich der Organist auf die Orgelempore ans kircheneigene Instrument begibt und der Saxofonspieler von oben herab die Kirche mit satten Klängen füllt, war schon beim Blick auf das – dem Spieltisch eines Keyboards ähnliche – Instrument voll neugieriger Erwartung.