Kreuzchen gemacht: Rund 1,75 Millionen Euro aus Jackpot für Thüringer

Leipzig/Suhl - Gut getippt: Ein Lotto-Spieler aus Thüringen kann sich über einen Millionengewinn freuen. Sie oder er hat bei der Dienstagziehung gemeinsam mit einem Spielteilnehmer aus Polen bei der Ziehung des Eurojackpots fünf Richtige und eine Eurozahl getippt und damit rund 1,75 Millionen Euro gewonnen. Das sei bereits der fünfte Millionengewinn in diesem Jahr, der nach Thüringen ging, teilte die Thüringer Staatslotterie mit.