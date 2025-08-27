 
  6. Rund 1,75 Millionen Euro aus Jackpot für Thüringer

Kreuzchen gemacht Rund 1,75 Millionen Euro aus Jackpot für Thüringer

Jemand aus Thüringen hatte wieder ein glückliches Händchen beim Lotto-Spielen. Es ist schon der fünfte Millionengewinn in diesem Jahr, der nach Thüringen geht.

 
Rund 1,75 Millionen Euro aus Jackpot für Thüringer
Glücksfall für eine Person aus Thüringen: Sie hat beim Eurojackpot 1,75 Millionen Euro gewonnen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Leipzig/Suhl - Gut getippt: Ein Lotto-Spieler aus Thüringen kann sich über einen Millionengewinn freuen. Sie oder er hat bei der Dienstagziehung gemeinsam mit einem Spielteilnehmer aus Polen bei der Ziehung des Eurojackpots fünf Richtige und eine Eurozahl getippt und damit rund 1,75 Millionen Euro gewonnen. Das sei bereits der fünfte Millionengewinn in diesem Jahr, der nach Thüringen ging, teilte die Thüringer Staatslotterie mit.

Für den Hauptgewinn müssen zwei Eurozahlen richtig angekreuzt werden. Bei der Ziehung am kommenden Freitag sind rund 52 Millionen zu erwarten, wenn der Eurojackpot geknackt werden sollte.