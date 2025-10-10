„Das wird nichts. Wir lassen es“. Als die Unternehmerin Sandra Lutz das Sonneberger Krematorium erstmals besichtigte, sah sie zunächst keine Chance, diese Einrichtung zu erneuern und nach den Standards ihres Unternehmens zu betreiben. Und stünde es nicht auf einem stimmungsvollen Friedhof, hätten die Chancen noch schlechter gestanden, sich als Pächter zu bewerben. Sie taten es trotzdem: Sandra und Jochen Lutz, die seit 2003 in Schwäbisch-Hall ein Krematorium betreiben, entschieden sich schließlich für eine Bewerbung. Sie erhielten den Zuschlag, erneuerten Anlage und Einrichtung umfassend. Seit Oktober finden in Sonneberg wieder Einäscherungen statt. Neu dabei ist: Angehörige können dabei sein, wenn der Sarg dem Feuer übergeben wird.