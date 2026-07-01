Kreiswerke in Zella-Mehlis: Servicebüro für alle Fragen zum Abfall

Mit den neuen Servicebüros – am 1. August kommt auch eins in Kaltennordheim hinzu – möchten die Kreiswerke den Bürgern den Zugang zu ihren Dienstleistungen erleichtern. „Viele Angelegenheiten, die bislang mit längeren Wegen oder zusätzlichem Abstimmungsaufwand verbunden waren, können direkt vor Ort besprochen und bearbeitet werden. Dort können auch Fragen schnell geklärt, Formulare gemeinsam durchgegangen und persönliche Anliegen im direkten Gespräch aufgenommen werden“, so Claudia Holland-Moritz. Das Leistungsangebot umfasse alle Anliegen, die die Müllentsorgung auf dem eigenen Grundstück betreffen, darunter Neuanmeldungen, Änderungen und Abmeldungen beispielsweise bei Behälter- oder Personenanzahl beziehungsweise Änderungen von Bankverbindungen. Auch mit Fragen zur Sperrmüllentsorgung sind Bürger im Servicebüros richtig. Die Mitarbeitenden erstellen Berechtigungsschreiben zur Anlieferung von Sperrmüll und nehmen Formulare zur Sperrmüllabholung entgegen.