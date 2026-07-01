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  6. Servicebüro für alle Fragen zum Abfall

Kreiswerke in Zella-Mehlis Servicebüro für alle Fragen zum Abfall

Die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH eröffnet ein Servicebüro im Zella-Mehliser Rathaus. Dann gibt’s kurze Wege für die Bürger.

Kreiswerke in Zella-Mehlis: Servicebüro für alle Fragen zum Abfall
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Fragen zur Abfallentsorgung können jetzt im neuen Servicebüro der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH im Zella-Mehliser Rathaus geklärt werden. Foto: Symbolfoto KI generiert

Anliegen rund um die Abfallentsorgung können die Zella-Mehliser ab sofort praktisch direkt vor der Haustür vorbringen: Die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH eröffnen am Donnerstag, 2. Juli, ein Servicebüro im Rathaus. Ziel sei es, wohnortnah, persönlich und unkompliziert alle Fragen und Themen bearbeiten zu können, teilt Kreiswerke-Sprecherin Claudia Holland-Moritz mit.

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Zur Eröffnung bis 14.30 Uhr offen

Das neue Servicebüro in Zella-Mehlis öffnet am heutigen Donnerstag, 2. Juli, im Rathaus, Rathausstraße 4. Die Sprechzeiten finden dort jeweils dienstags von 13.30 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 13 Uhr statt. Zur Eröffnung heute bleibt das Büro ausnahmsweise bis 14.30 Uhr geöffnet.

Mit den neuen Servicebüros – am 1. August kommt auch eins in Kaltennordheim hinzu – möchten die Kreiswerke den Bürgern den Zugang zu ihren Dienstleistungen erleichtern. „Viele Angelegenheiten, die bislang mit längeren Wegen oder zusätzlichem Abstimmungsaufwand verbunden waren, können direkt vor Ort besprochen und bearbeitet werden. Dort können auch Fragen schnell geklärt, Formulare gemeinsam durchgegangen und persönliche Anliegen im direkten Gespräch aufgenommen werden“, so Claudia Holland-Moritz. Das Leistungsangebot umfasse alle Anliegen, die die Müllentsorgung auf dem eigenen Grundstück betreffen, darunter Neuanmeldungen, Änderungen und Abmeldungen beispielsweise bei Behälter- oder Personenanzahl beziehungsweise Änderungen von Bankverbindungen. Auch mit Fragen zur Sperrmüllentsorgung sind Bürger im Servicebüros richtig. Die Mitarbeitenden erstellen Berechtigungsschreiben zur Anlieferung von Sperrmüll und nehmen Formulare zur Sperrmüllabholung entgegen.

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Darüber hinaus unterstützen die Mitarbeiter beim Ausfüllen von Formularen und stellen Berechtigungsschreiben für Windelsäcke sowie für Abfallsäcke für Pflegebedürftige aus und geben Zubehör für die Biotonne aus. Die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH möchte damit den Bürgerservice weiter stärken und die Abfallentsorgung im Landkreis noch näher an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten, heißt es.

Der telefonische Kontakt bleibt über die zentrale Einwahl (0 36 83) 4 09 10. Bei Bedarf wird dann nach Zella-Mehlis verbunden.