Bisher ist die Schmalkalder Stadtreinigung (SSR), die zu den Kreiswerken Schmalkalden-Meiningen gehört, in Nachbarschaft des ebenfalls kreiseigenen Elisabeth-Klinikums ansässig. Müllautos fahren täglich an den Behandlungsräumen und Krankenzimmern vorbei. Dort am Eichenrain, wo sich neben dem Fahrzeugpark auch der Wertstoffhof und die Verwaltung der SSR sowie der Sitz der Kreiswerke befinden, sind die räumlichen Bedingungen beengt. Der in die Jahre gekommene Standort soll nun gewechselt werden. Dabei spielt die künftige Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge eine wichtige Rolle. Die Schmalkalder Stadtreinigung und die in Sülzfeld ansässigen Meininger Busbetriebe (MBB) verfügen zusammen über etwa 165 Lastwagen, Busse, Transporter und andere Fahrzeuge. Diese sollen schrittweise auf Elektroantrieb umgestellt werden.