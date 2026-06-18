Die Mitglieder der Vereine des Kreisverbandes der Rassekaninchenzüchter Hildburghausen nutzen die Zeit zwischen den Jahresschauen, um das zurückliegende Zuchtjahr auszuwerten und künftige Aufgaben zu beraten. Das Ausstellungsjahr der Rassekaninchen beginnt in der Regel im August/September mit der Kreisjungtierschau, findet seine Fortsetzung in Kreis-, Kreisrammler- und Lokalschau, denen sich schließlich Landes- und Europaschauen bis zum Januar des Folgejahres anschließen. In der Zwischenzeit arbeiten die Züchterinnen und Züchter natürlich auch an der Verbesserung ihrer Zuchtergebnisse bezüglich ihrer Rassen und Farbenschläge und treten in Erfahrungsaustausch.