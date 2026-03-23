Liebe Nachbarn in Thüringen, spannend hat sich im Kreis Hersfeld-Rotenburg die Auszählung der Kreistagswahlergebnisse gestaltet: Wegen eines fehlenden Wahlbezirks wurde das hauchdünne Ergebnis erst am Mittwochmorgen nach dem Wahlsonntag festgestellt. Mit einem knappen Prozentpunkt liegt demnach die SPD mit 29,41 Prozent vor der CDU mit 28,37 Prozent. Auch wenn die SPD damit formal die meisten Stimmen eingefahren hat, fühlt sich die Partei nicht als Gewinner, denn sie hat gegenüber der letzten Kommunalwahl fast acht Prozent eingebüßt. Die CDU indes gewinnt knapp vier Prozent hinzu, hat aber dennoch einen Sitz weniger (17 Sitze) im Kreisparlament als die SPD (18 Sitze). Die AfD hat ihr Ergebnis auf 20,27 (8,28) mehr als verdoppelt hat und um sieben Sitze auf zwölf zulegt. Zuwächse erzielen auch die FWG mit 7,96 Prozent (4,96) und die Linke mit 3,21 Prozent. (2,24). Die Grünen haben mit 7,32 (9,22) ebenso deutlich Stimmen verloren wie die FDP, die im Kreis nur noch 3,46 Prozent (5,5) erhält.