Kreistag Sonneberg: „Frieden“ sind die letzten Worte zum Sitzungsjahr

Beim Dezemberwetter überwiegt Nebel, eher Novemberblues als sonnenbestrahlte Schneeflächen, eher Pessimismus als Optimismus. Das hatte Steffen Haupt (Pro Son) im Blick, als er seine finalen Worte über das Jahr beendete.
Die Bilanz des Kreistagsvorsitzenden von Sonneberg finalisiert traditionell das Sitzungsjahr des kommunalen Gremiums. Haupt steht seit vergangenem Jahr an der Spitze des Landkreisparlamentes. Nicht ein Rückblick, sondern eher ein Grußwort wolle er halten, betonte er während der jüngsten Kreistagssitzung.
Freilich, die Herausforderungen sind groß. Kriege in vielen Teilen der Welt beherrschen die Gegenwart, bemerkte der Kommunalpolitiker. Was ihm bei allen Berichten darüber zu kurz komme: „Es sterben Menschen.“ Es sollten Lösungen und Wege gefunden werden, diese Konflikte zu beenden. Egal ob im Kleinen oder Großen, „Gewalt ist immer nur das Problem und nicht die Lösung.“
Hier kam Haupt auf die neblige Witterung zurück und hatte eine etwas andere Lesart des Wortes Nebel angeboten. „Rückwärts gelesen heißt Nebel Leben“, sagte er. Daher solle man aus allem in der derzeitigen Situation etwas Positives herausziehen.
Dies könne, so meint der Kreistagsvorsitzende, ermutigen nach vorne zu blicken – und im Kleinen anzufangen. Vielleicht fange man da im Jahr 2026 an. Ein Dankeschön und ein Bitteschön könne da schon ein guter Anfang sein.