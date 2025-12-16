Kreistag Sonneberg: „Frieden“ sind die letzten Worte zum Sitzungsjahr

Freilich, die Herausforderungen sind groß. Kriege in vielen Teilen der Welt beherrschen die Gegenwart, bemerkte der Kommunalpolitiker. Was ihm bei allen Berichten darüber zu kurz komme: „Es sterben Menschen.“ Es sollten Lösungen und Wege gefunden werden, diese Konflikte zu beenden. Egal ob im Kleinen oder Großen, „Gewalt ist immer nur das Problem und nicht die Lösung.“