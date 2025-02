Angesichts der Mehrheitsverhältnisse war das dann doch eine kleine Überraschung: Uta Bätz ist ab sofort die neue Ehrenamtliche Beigeordnete des Landkreises. In einer Stichwahl platzierte sich die Sonnebergerin denkbar knapp mit 17-Ja-Stimmen vor Steffen Haupt von Pro Son, der in geheimer Abstimmung im zweiten Durchgang auf 16 Unterstützer kam. Eine Stimme war für ungültig erkannt worden. Insgesamt drei Bewerber konkurrierten um den Posten. So hatte auch Janine Bauersachs vom BSW die Hand gehoben, doch gelangte die 33-Jährige im ersten Wahlgang beim Zuspruch nicht hinaus über die drei Stimmen, die auch ihre Fraktion zählt, derweil Bätz 15 und Haupt 16 Voten einsammelten.