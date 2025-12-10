Die Vorzeichen stehen gut: Der Freistaat Thüringen will seine Sonderzuweisung an die Kommunen von 100 Millionen Euro auf 161 Millionen Euro aufstocken, um so die explodierenden Sozialausgaben abzufedern. Für den Landkreis bedeutet das konkret: Etwa 8,5 Millionen Euro mehr im nächsten und im übernächsten Jahr. „Das Land stellt unseren Kommunen endlich wieder Geld zur Verfügung, das unmittelbar im Kreishaushalt wirkt. Für Schmalkalden-Meiningen kann so die Kreisumlage stabil bleiben“, sagt die Landtagsabgeordnete Janine Merz, die haushaltspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion ist.