Im Dezember hatten AfD und Freie Wähler zwei zentrale Klimaschutzprojekte des Landkreises im Kreistag durchfallen lassen. Voraussetzung dafür war, dass sie eine einfache Mehrheit erreichten, weil sich die CDU/FDP-Fraktion größtenteils enthalten hatte. Linke, Grüne und SPD stimmten für die Projekte. Konkret ging es um die Fortschreibung zweier bereits bestehender Programme: des Konzepts zur Erreichung der CO₂-neutralen Bewirtschaftung kreiseigener Immobilien und des Aktionsprogramms Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung.