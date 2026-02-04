Außer Spesen nichts gewesen. Der Ausschuss für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten (NULF) des Kreistages dürfte mit seiner Sitzung am Montag als einer der kürzesten in die Geschichte des Ilm-Kreises eingehen. Keine Viertelstunde dauerte es, dann hatte Ausschussvorsitzender Georg Bräutigam (FWG) die Mitglieder wieder nach Hause geschickt. Dabei hatte die Tagesordnung eher eine längere Sitzung vermuten lassen, stand doch nichts Geringeres als der Haushaltsplan für 2026 darauf.