Die Ortsdurchfahrt Kühndorf gehört zu den ersten Projekten, die der Landkreis über das neue Kommunale Investitionsprogramm finanzieren will. Für den Ausbau dieses Kreisstraßen-Abschnitts muss er allerdings tiefer in die Tasche greifen als zunächst erwartet. Grund dafür sind nicht nur die gestiegenen Baukosten. Wie das Landratsamt mitteilt, hat sich inzwischen herausgestellt, dass die Brücke in dem Bereich nicht instandgesetzt werden kann. „Sie muss abgerissen und mit einem Durchlass neu gebaut werden“, erklärte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Zudem müsse die Straßenentwässerung künftig über einen separaten Kanal erfolgen.