Vor dem Meininger Landratsamt flattern drei Fahnen im Spalier tagein, tagaus im Wind: Die schwarz-rot-goldene Deutschlandflagge wird eingerahmt von der blauen EU-Flagge mit den zwölf goldenen Sternen und der rot-weißen Thüringer Dienstflagge mit dem Löwen als Wappentier in der Mitte. Ein ähnliches Bild wie hier am Eingang der Kreisbehörde soll es künftig an allen kreiseigenen Schulen und Verwaltungssitzen geben. Der Antrag der CDU, an jedem öffentlichen Gebäude in Verantwortung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen möglichst die Deutschland-, Thüringen-, Europa- und Kreisflagge dauerhaft zu hissen, fand zur Kreistagssitzung am Donnerstag eine große Mehrheit. Auch in anderen Landkreisen gab es schon ähnliche Initiativen.