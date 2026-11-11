Die Auswertung der schiefgelaufenen Tunnelübung im Sandbergtunnel bei Stadtilm aus dem August hat im Kreistag am Mittwochnachmittag in Ilmenau nicht stattgefunden. Als Einreicher hatte die CDU/FDP-Fraktion den Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung nehmen lassen. CDU/FDP-Fraktionschef Lars Oschmann führte als Begründung an, dass man erwartet habe, dass bis Ende Oktober der Bericht dazu vorliegen würde. „Wir hätten uns auf die Diskussion mit den Unterlagen vorbereiten wollen“, sagte Oschmann. Der Bericht liege nun nicht vor und damit sei der Antrag nicht umgesetzt.