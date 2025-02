„Leider war die Wintersportwoche viel zu schnell zu Ende. Wir hoffen, dass es allen Spaß gemacht hat und vielleicht der ein oder andere Lust bekommen hat, Wintersport in einem der jeweiligen Vereine zu betreiben. Die Vereine würden sich mit Sicherheit freuen“, so die Sportjugendkoordinatorin. In gleichem Atemzug bedankt sich Susanne Traut bei den beiden Vereinen, WSV Scheib-Alsbach und WSV 08 Lauscha, für die Unterstützung in den Winterferien, sowie beim Jugendamt für die Finanzspritze.