Kreissportjugend Sonneberg: Möglichkeiten für Mitmenschlichkeit

Das Schicksal zweier jüdischer Familien

Im Erinnerungsort absolvierten die Schülerinnen und Schüler der Sibylle-Abel-Schule einen dreistündiger Workshop mit der Fragestellung: Wie können Handlungsspielräume im unmittelbaren Umfeld im Sinne von Mitmenschlichkeit erkannt und genutzt werden? Das wurde zunächst am Beispiel der beiden Erfurter Familien Cars und Cohn erörtert, die sich in ihrer Konstellation ähnelten. Die Familienväter Max Cars und Max Cohn waren Juden, ihre Frauen gehörten dagegen nicht zur jüdischen Religionsgemeinschaft. Nach 1933 wurden alle Familienmitglieder ausgegrenzt und schikaniert, aber für eine gewisse Zeit waren sie durch die nichtjüdische Ehefrau bzw. Mutter vor dem Schlimmsten geschützt. Während jedoch die Familie Cars überlebte, wurden Max, Helmut und Rosemarie Cohn in den nationalsozialistischen Lagern ermordet: Sie waren durch Nachbarn und Arbeitskollegen, ohne Not, denunziert worden.