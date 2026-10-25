Jahreshauptversammlungen sind immer auch der richtige Ort, Engagierte in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist beim Kreissportbund (KSB) Sonneberg nicht anders. Dabei appelliert Vereinsvorsitzender Robert Eberth während der Jahreshauptversammlung, engagierte Mitglieder und Ehrenamtler zu melden. Der KSB ist Dachverband der Sportvereine im Landkreis und daher sei man im Vorstand auf die Zuarbeit aus den Vereinen angewiesen.