Auf diese Frage habe er bereits gewartet, sagt Uwe Höhn im Pressegespräch des Kreissportbundes am Dienstag. „Werden Sie im Jahr 2027 erneut für das Amt des Präsidenten des Kreissportbundes kandidieren?“ Kurze und knappe Antwort: „Das ist noch nicht entschieden.“ Fest stehe, „so lange die aktuelle Wahlperiode dauert, werde ich weiterhin so engagiert wie möglich arbeiten“, sagt der 67-jährige Rentner aus Schwarzbach, der für die SPD im Kreistag sitzt und früher unter anderem Thüringer Wirtschaftsminister war. Im Wahljahr „gehe ich auf die 70 zu, da wird es mal Zeit für einen Generationswechsel“, sagt Höhn, der sich in seiner siebten Amtszeit von jeweils drei Jahren befindet. „Ich wäre jedenfalls nicht dagegen.“ Gewählt werden soll voraussichtlich Ende August, Anfang September 2027.