Am 20. Mai 2025 fand der dritte bundesweite Trikot-Tag statt. An dieser vom DOSB organisierten deutschlandweiten Aktion hat sich der Kreissportbund (KSB) Hildburghausen erneut beteiligt. Für den KSB war es aber tatsächlich bereits der fünfte Trikot-Tag, denn hier war die Idee schon vorher umgesetzt worden. Seit drei Jahren gibt es den Trikot-Tag auf Initiative des Deutschen Olympischen Sportbunds auch auf Bundesebene. Für die Hildburghäuser Ehrensache, sich daran zu beteiligen! Und für alle teilnehmenden Sportvereine des Landkreises gab es natürlich wieder tolle Preise zu gewinnen.