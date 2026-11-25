Erstmals ging der Titel „Best of Show“ bei der Kreisrassegeflügel- und Kaninchenschau des Kreisverbandes Suhl an ein Tier ohne Federn: Ingrid Recknagel aus Steinbach-Hallenberg gewann mit einem ihrer Blauen Rexe. Bei der Eröffnung zog Paulina Schneider als Glücksfee das Los mit der Nummer 22 und reichte es ihrem Vater Marco. „Das beste Tier hat erstmals keine Federn“, verkündete er. Kurz darauf nahm Recknagel die Auszeichnung entgegen.