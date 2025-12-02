Dem Team des Rassekaninchen-Zuchtvereins T445 Simmershausen galt gleich zur offiziellen Eröffnung der Kreisausstellung ein großer Dank der Kreisvorsitzenden Jenny Hofmann. Mit ihrer Vereinsanlage mit Vereinsheim und Ausstellungsraum bieten die Simmershäuser nicht nur eine Ausweichoption für eine Ausstellung an, sondern gehören auch zu den aktivsten Vereinen der RKZ. Dass die ursprünglich in Heßberg geplante Kreisschau verlegt werden musste, hatte zeitnahe Gründe, da unter anderem durch eine Theatervorführung der Saal nicht vorzeitig geräumt werden konnte, wie es hieß. Zum anderen befanden sich die Käfige noch in Simmershausen, sodass eine erneute Aufstellung in kurzer Zeit erfolgen konnte.