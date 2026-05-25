Es war Pfingstsamstag bei Kaiserwetter, der Rasen war gut präpariert und zudem hatte Vacha auch noch das Privileg, auf eigenem Gelände antreten zu dürfen. Alles war also angerichtet für ein Fußballfest – und das wurde es auch. Das Finale verfehlte seine Anziehungskraft nicht und so waren es stolze 1100 Zuschauer, die auf den Sportplatz am Werner-Seelenbinder-Weg gekommen waren. Nachdem beide Vereinshymnen verklungen waren, stellten sich noch beide Teams gemeinsam mit einem Plakat auf. „Fairness und Respekt auf und dem den Platz“ stand darauf, was den Vorkommnissen der letzten Wochen geschuldet war.