Am Pfingstsonntag ist es wieder soweit: Das Pokalfinale des KFA Südthüringen steht an. Es ist das nunmehr 14. Endspiel im Süden. Um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach „streiten“ sich dann der Kreisligist SG SV Eintracht Heldburg und der Kreisoberligist SV Schleusegrund Schönbrunn. Gespielt wird im Sonneberger Stadion; Gastgeber ist also der 1. FC Sonneberg 2004. Spielbeginn im „Kessel“ ist um 15 Uhr.