Der SV Borsch 1925 holte sich nach der Kreismeisterschaft mit einem 5:0-Sieg gegen die Männer des SV Wacker Bad Salzungen auch den Kreispokal des KFA Westthüringen bei den Senioren Ü 35. In der Partie hielten die Kurstädter vor 150 Zuschauern zunächst die Partie offen. Beide Mannschaften kamen zu Torchancen, scheiterten aber an den guten Torhütern oder dem Aluminium. Den Bann brach Borschs Torjäger Martin Gimpel mit zwei Treffern (17., 25.). So ging es auch in die Pause. In der zweiten Spielhälfte fehlte dem SV Wacker 04 zunehmend die Kräfte, da nur ein Wechselspieler zur Verfügung stand und die Borscher aus dem Vollen schöpfen konnten. Stefan Kirchner (41.), Reimund Seng (48.) und Benedikt Abel (60.) erhöhten auf den 5:0-Endstand für die Rhöner. Schiedsrichter Brian Höhn hatte mit der Spielleitung keine Probleme und wurde mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht. Der Vorsitzende des BSA des KFA- Westthüringen, Peter Poltermann mit den Mitgliedern Paul Gimpel und Ortwin Schmeling, ehrten gemeinsam mit den Vertretern der Rhönbrauerei Kaltennordheim Julian und Christel Reukauf die beiden Mannschaften mit Pokalen und einer finanziellen Zuwendung sowie etwas schmackhaften Flüssigem zur Verkostung.