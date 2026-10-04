Das macht den Fußball so schön; darum geht man immer wieder hin, auch wenn der Gastgeber diesmal mit gesenktem Haupt den Platz verließ. Bei unserem „Match der Woche“ – der Pokalpartie zwischen dem SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz und dem SC 09 Effelder – fielen zehn Tore. Für allein fünf war Gästespieler Niklas Liebermann verantwortlich. Dabei gelang dem SC-Goalgetter sogar ein lupenreiner Hattrick. Teamkamerad Willy Klotz steuerte zwei weitere Gäste-Treffer bei. Für Gastgeber SV Isolator, der bereits nach 29 Minuten mit 0:5 im Hintertreffen lag, sorgte Daniel Heinze mit drei Treffern für ein etwas freundlicheres Ergebnis. Das 3:7 am Ende war dennoch nicht das, was sich die Einheimischen von dem Spiel auf der „Biene“ versprochen hatten (ein ausführlicher Bericht folgt).