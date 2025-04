Beide Viertelfinalisten einte, dass sie als Außenseiter in der vorhergehenden Runde mit Tabellenführer Neuhaus-Schierschnitz beziehungsweise Haina Spitzenmannschaften der Kreisoberliga aus dem Rennen geworfen hatten. Doch ihre Formkurve im neuen Kalenderjahr ist bisher völlig gegenläufig. Während Heldburg in den Pflichtspielen zwei Siege einheimste, gewann der Gegner in vier Anläufen noch nicht einmal einen einzigen Punkt.