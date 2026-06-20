Kreispokal-Finaltag in Schalkau Sonnebergs Jungs jubeln am häufigsten

Eine klare Angelegenheit zum Schluss bei den A-Junioren und ansonsten durchweg spannende Partien – das brachten die Finals im Kreispokal der F- bis A-Junioren in Schalkau. Dort wurden hintereinander gleich fünf Pokalendspiele ausgetragen. Vorgelagert waren am Freitagabend noch die B-Junioren. Der gastgebende Verein war hier ein würdiger Gastgeber. „Es war eine sehr gute Resonanz. Über den Tag verteilt, waren es fast 1000 Zuschauer“, schätzt der Vorsitzende des KFA-Jugendausschusses, Andre Schmidt aus Eisfeld, ein. „Unser Format hat sich auch 2026 wieder bestätigt. Es war ein tolles Pokalwochenende der Nachwuchskicker.“ Klare Tendenz: Die älteren Jahrgänge dominiert der 1. FC Sonneberg. Außerdem wiederholte Neuhaus-Schierschnitz seinen Pokalsieg bei den D-Junioren, während Lauscha/Neuhaus bei den Kleinsten triumphierte. Den Kreispokal der E-Junioren holte sich die SG Eisfeld, den der C-Junioren die SG Veilsdorf/Hildburghausen.