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Kreispokal-Finaltag in Schalkau Sonnebergs Jungs jubeln am häufigsten

Beim Deutschen Fußballbund (DFB) gibt es jährlich den Finaltag der Amateure. Ein ähnliches Format gibt’s auch hier – beim Kreispokal-Finaltag der Nachwuchskicker in Schalkau.

Eine klare Angelegenheit zum Schluss bei den A-Junioren und ansonsten durchweg spannende Partien – das brachten die Finals im Kreispokal der F- bis A-Junioren in Schalkau. Dort wurden hintereinander gleich fünf Pokalendspiele ausgetragen. Vorgelagert waren am Freitagabend noch die B-Junioren. Der gastgebende Verein war hier ein würdiger Gastgeber. „Es war eine sehr gute Resonanz. Über den Tag verteilt, waren es fast 1000 Zuschauer“, schätzt der Vorsitzende des KFA-Jugendausschusses, Andre Schmidt aus Eisfeld, ein. „Unser Format hat sich auch 2026 wieder bestätigt. Es war ein tolles Pokalwochenende der Nachwuchskicker.“ Klare Tendenz: Die älteren Jahrgänge dominiert der 1. FC Sonneberg. Außerdem wiederholte Neuhaus-Schierschnitz seinen Pokalsieg bei den D-Junioren, während Lauscha/Neuhaus bei den Kleinsten triumphierte. Den Kreispokal der E-Junioren holte sich die SG Eisfeld, den der C-Junioren die SG Veilsdorf/Hildburghausen.

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Statistik

F-Junioren:

SG Lauscha/Neuhaus – SV EK Veilsdorf 6:1 (4:0) – Propst (Frankenblick) – 1:0 Kirchner (4.), 2:0 Richter (5.), 3:0, 4:0 Koch (17./19.), 5:0 Kirchner (27.), 5:1 Dorscht (37.), 6:1 Koch (40.)

E-Junioren:

SG Eisfeld – SG SV Eintracht Heldburg 3:2 (1:2) – Liebermann (Schalkau) – 0:1 Oestreicher (9.), 0:2 Nachreiner (13.), 1:2 Fussy (18.), 2:2 Schmidt (43.), 3:2 Brandt (49.)

D-Junioren:

1. FC Sonneberg – SG Neuhaus-Schierschnitz 2:3 (0.3) – Schmidt (Schalkau) – 0:1 P. Höhnke (14.), 0:2, 0:3 E. Höhnke (21./28.), 1:3, 2:3 Langbein (51./57.)

C-Junioren:

SG Mengersgereuth-Hämmern – SG Veilsdorf/Hildburghausen 2:4 (1:2) – Maar (Sonneberg) – 0:1 Eisenhardt (15.), 1:1 Richter (16.), 1:2 Zeitz (22.), 1:3 Krüger (52.), 2:3 Heinlein (56.), 2:4 Hernadez (64.)

B-Junioren:

SG Eishausen – 1. FC Sonneberg 2:3 (0:2) SR Saske (Ummerstadt) – 0:1 Rink (8.), 0:2 Luthardt (18.), 1:2 Funk (43.), 2:2 Schiemann (46.), 2:3 Aissa (76.)

A-Junioren:

1. FC Sonneberg – FSV Eintracht Hildburghausen 7:0 (4:0) – A. Voit (Ummerstadt) – 1:0 Traut (10.), 2:0 Liebermann (12.), 3:0 Traut (15.), 4:0 Benn (45.), 5:0 Zewki (51.), 6:0 Benn (57.), 7:0 Aissa (67.)