Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite. Während der VfB 1919 Vacha mit dem 6:0-Auswärtserfolg über die SG SV Blau-Weiß Dermbach seine Tabellenführung in der Fußball-Kreisoberliga Westthüringen ausgebaut hat, kassierte der Gastgeber nach zwei Siegen eine deutliche Heimschlappe. Den in den sozialen Medien angekündigten „echten Härtetest“, bei dem der Gastgeber dem Favoriten mit „einer geschlossenen Mannschaftsleistung und voller Unterstützung von außen, alles abverlangen“ wollte, hat die Mannschaft nicht bestanden. Denn bereits nach 18 Minuten waren die Kräfteverhältnisse mit einer 3:0-Führung des Spitzenreiters geklärt. Max Lückert, der den Torreigen früh eröffnete (3.), schnürte später sogar einen Dreierpack (18./28.). Mit acht Treffern in sieben Partien liegt er an der Spitze der Torschützenliste – gleichauf mit Dominik Finger (ESV Lok Gotha).