Während die einen „Humba Täterä“ zum Zeichen ihres Erfolges sangen, gab es für die anderen eine klare Ansage ihres Trainers. Die Spieler der SG SV Blau-Weiß Dermbach bejubelten ausgelassen ihren 4:0-Derbysieg über die SG FSV Leimbach in der Fußball-Kreisoberliga, wenige Meter weiter auf dem Platz fand Robert Simon, eigentlich Co-Trainer, der den im Urlaub weilenden Tom Gröll diesmal auf dem Leimbacher Trainerposten vertrat, mitten im Mannschaftskreis stehend klare Worte. „Macht Euch mal Gedanken, ob ihr wirklich alles auf dem Platz gelassen habt“, sagte er. „Nach guten 20 Minuten spielt ihr dann eine Sohle vom Allerfeinsten.“ Soll heißen, ab dann lief das Spiel, in dem der bislang sieglose Tabellenletzte zunächst Vorteile und auch Chancen zur Führung hatte, in die andere Richtung. „Lasst die Köpfe nicht hängen. Nächste Woche will ich das anders sehen“, sagte der mit 35 Jahren erfahrene Florian Höhn trotz des ernüchternden Ergebnisses. „Guckt ein bisschen da rüber.“