22. Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga Mittelthüringen: Die SG Wachsenburg Haarhausen empfing am Sonntag den FSV Gräfinau-Angstedt. Die Ausgangslage beider Mannschaften hätte unterschiedlicher nicht sein können: Haarhausen möchte als Tabellenzweiter dem Ligaprimus Germania Ilmenau das Leben schwer machen. Der FSV Gräfinau-Angstedt hingegen benötigt weiterhin Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Auf dem Papier schienen die Rollen geklärt zu sein, und auch das 4:1-Endergebnis für Wachsenburg spricht eine deutliche Sprache.