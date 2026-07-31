Neuling SG SV Heldburg ist zum Saisonstart in die Kreisoberliga-Saison Südthüringen vor heimischer Kulisse arg unter die Räder gekommen. Vor großer Kulisse unterlag der Aufsteiger dem FC Blau-Weiß Schalkau, der im vergangenen Jahr in die höchste Spielklasse des Fußballkreises aufgestiegen war. Zunächst ging der Gast durch Jannik Trägers Treffer in Führung (11.); die Gastgeber glichen noch in der selben Spielminute aus (Lukas Fischer/1:1). Noch vor der Seitentausch ging Schalkau erneut in Führung – Philipp Lehr traf zum 1:2 (42.); kurz darauf erhöhte Marvin Jakob auf 1:3 (45.). Den Schlusspunkt für die Blau-Weißen setzte gleich nach Wiederanpfiff Bohdan Kobiakov mit dem 1:4 (46.). Bei diesem Spielstand blieb es.