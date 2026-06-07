Vor der letzten Pflichtspiel-Begegnung SG Lauscha/Neuhaus – SV Schleusegrund Schönbrunn erfolgte eine würdige, stimmungsvolle Meisterehrung und Pokalübergabe auf dem Lauschaer Tierberg-Sportplatz. Mit dabei waren der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses (KFA) Südthüringen, Sebastian Fleischmann, der erste Stellvertreter des KFA, Ulrich Hofmann, sowie der Bürgermeister der Stadt Lauscha, Christian Müller-Deck. Beste Bedingungen – da passte einfach alles: 300 Zuschauer, Kaiserwetter und ein Top-Rasen waren die Voraussetzungen für ein tolles Fußballspiel zwischen dem Meister und dem Pokalsieger. Da erwies sich die Mannschaft der SG Lauscha/Neuhaus fußballerisch als eindeutig besser und gewann auch in dieser Höhe verdient mit 4:0. 20 Siege, fünf Unentschieden und nur eine Niederlage sind eine eindrucksvolle Bilanz der Schützlinge von SG-Trainer Daniel Meyer – mit 13 Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten und Vorjahresmeister Goßmannsrod. Ein ausführlicher Bericht folgt.