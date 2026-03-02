Auch in der Kreisoberliga Südthüringen rollt der Ball wieder. Vor dem Restart mit dem 16. Spieltag (7./8. März) standen am vergangenen Wochenende vier Nachholbegegnungen auf dem Spielplan. In Haina war hier sogar der Rasenplatz bespielbar. Dabei schnupperte der Tabellenletzte im Match gegen den amtierenden Kreismeister aus Goßmannsrod am Punktgewinn. Die Hainaer besaßen im ersten Durchgang die besseren Möglichkeiten. Niklas Peschel traf gleich zwei Mal die Torbegrenzung, Lukas Höfer scheiterte freistehend aus fünf Metern. Andreas Heyn konnte dann zwar den 0:1-Pausenrückstand mit einem direkt verwandelten Freistoß nach einer Stunde Spielzeit egalisieren, aber kurz vor dem Schlusspfiff stellten die Gäste in Person von Julian Ehrhardt den Auswärtssieg sicher. Goßmannsrod zog mit diesen drei Punkten an Neuhaus-Schierschnitz in der Tabelle vorbei und verbesserte sich auf Position zwei.