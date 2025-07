Das Eröffnungsspiel der Spielserie 2025/26 im Gebiet des Kreisfußballausschusses (KFA) Südthüringen wird in Gellershausen ausgetragen. Dabei geht der Start traditionell bei einem Neuling über die Bühne. In diesem Jahr ist der Auftakt aber eine Nummer schärfer: Denn auf der schmucken Sportanlage „Am Sportplatz“ in Gellershausen stehen sich der Aufsteiger aus Gellershausen und der Landesklasse-Absteiger SG Lauscha/Neuhaus gegenüber. Beide Teams freuen sich auf den Auftakt, denn dann stehen sie und das Gros der Fußballanhänger im Mittelpunkt der neuen Spielserie. Im Rahmen der Saisoneröffnung werden auch wieder die Fair-Play-Sieger der einzelnen Spielklassen – auch dank der Unterstützung des Landkreises – und die besten Torschützen ausgezeichnet.