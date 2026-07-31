Insgesamt 55 Männermannschaften starten in die am ersten Augustwochenende beginnende Spielserie 2026/27. Und obwohl ein Team weniger als im Vorjahr an den Start geht, schauen viele Vereine und die Gremien beim KFA Südthüringen optimistisch in die neue Saison. Auf die Mannschaften und natürlich die Fans warten im neuen Spieljahr insgesamt 566 Punktspiele im Männerbereich. Diese untergliedern sich wie folgt: Kreisoberliga (182), Kreisliga (132) und 1. Kreisklasse (252). Dazu kommen 52 Kreispokalspiele.