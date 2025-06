In den buchstäblich letzten Minuten drehte der SV Stahl Brotterode-Trusetal einen 0:1-Rückstand gegen die zweite Vertretung des VfL Meiningen 04 noch in einen 2:1-Sieg. Damit feiert die Stahlelf noch einen gelungenen Saisonabschluss und macht dem scheidenden Trainer Matthias Kley mit den drei Punkten ein Abschiedsgeschenk, ehe zur nächsten Saison dann Stefan Fischer das Ruder in Brotterode-Trusetal übernimmt.