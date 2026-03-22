In einer energisch geführten Begegnung der Fußball-Kreisoberliga besiegen die Dreißigackerer Stahl Brotterode-Trusetal knapp 1:0.
Kreisoberliga Rhön-Rennsteig Empor ringt die Stahlelf nieder
Ralf Ilgen 22.03.2026 - 11:59 Uhr
Mit einem 1:0-Erfolg gegen Stahl Brotterode-Trusetal geht Empor Dreißigacker einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga.
War der Sieg verdient?
In einer energisch geführten Begegnung der Fußball-Kreisoberliga besiegen die Dreißigackerer Stahl Brotterode-Trusetal knapp 1:0.